انطلاق مبادرة "يوم الخير" في 14 مركز شباب بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مبادرة "يوم الخير" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط داخل 14 مركز شباب، تُجسد الدور المجتمعي لمراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية تسهم في دعم المواطنين.

توفير ملابس للأسر الاولى بالرعاية مجانا

توفير الزي المدرسي والحقائب والمستلزمات للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المبادرة جاءت في توقيت مهم قبيل بدء العام الدراسي الجديد لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير الزي المدرسي والحقائب والمستلزمات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع.

جاء ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونفذتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة بمشاركة جميع المحافظات.

توفير كتب وأدوات مدرسية للاسر الاولى بالرعاية

انطلاق المبادرة داخل 14 مركز شباب

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة انطلقت داخل 14 مركز شباب هي: ناصر، ساحل سليم، الغنايم، عزبة الأقباط، كوم بوها، عرب الجهمة، التتالية، الشهيد أحمد عبد التواب، أبوتيج، البورة، الهدايا، مسرع، بني شقير، بني مر، حيث تم جمع أكثر من 3500 قطعة متنوعة تضمنت ملابس وأحذية وحقائب مدرسية وأدوات كتابية لتلبية احتياجات الأسر في تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، وبمشاركة شباب المحافظة الذين قدموا نموذجًا عمليًا لقيم التكافل والعطاء، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة لتنفيذ مبادرات مجتمعية مماثلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتُعزز من دور مراكز الشباب كمحور أساسي للتنمية وخدمة المجتمع.

