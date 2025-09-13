السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

إنشاء 22 مدرسة جديدة وصيانة 197 أخرى استعدادًا للعام الدراسي بأسيوط

مدراس أسيوط تستعد
مدراس أسيوط تستعد للعام الدراسي الجديد، فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استكمال خطة متكاملة للتوسع في البنية التعليمية بمراكز وقرى المحافظة، تتضمن إنشاء وتطوير 73 مدرسة بإجمالي 1391 فصلًا دراسيًا جديدًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، كشف عن الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم استعدادًا لدخولهم الخدمة مع بداية العام الدراسي 2025 /2026. كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.

الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة 

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تشهد أيضًا طرح 11 مدرسة جديدة تضم 191 فصلًا، إلى جانب الإعداد لطرح 24 مدرسة أخرى بطاقة 514 فصلًا إضافيًا، وفي السياق نفسه، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 2.7 مليون جنيه، فضلًا عن الصيانة العاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه، بما يضمن تحسين البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة المحبة

تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع التعليم شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في أعداد المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير مناخ تعليمي متكامل لأبناء المحافظة، مع الاستمرار في معالجة مشكلة الكثافات الطلابية تدريجيًا.

