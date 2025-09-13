السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

تربية أسيوط تعلن تنظيم النسخة 75 من دورة إعداد المعلم الجامعي

جامعة اسيوط، فيتو
أعلنت كلية التربية بجامعة أسيوط عن تنظيم دورة إعداد المعلم الجامعي في نسختها الخامسة والسبعين، والمخصصة  لمعاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2025.

تُقام الدورة تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن محمد حويل، عميد كلية التربية ورئيس الدورة، والدكتورة أماني شريف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة.

تنظيم دورة إعداد المعلم الجامعي على نحو مستمر 

 

أكد رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم دورة إعداد المعلم الجامعي على نحو مستمر يعكس حرص الجامعة على تأهيل الكوادر الأكاديمية الشابة، وإمدادهم بالمهارات التربوية والعلمية اللازمة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وصقل قدرات معاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تحسين جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتهدف الدورة إلى تزويد المتدربين من أبناء جامعة أسيوط بمجموعة من المهارات التربوية والتعليمية المستندة إلى أسس علمية ومنهجية سليمة، إلى جانب تنمية قدراتهم في مجالات التخطيط للتدريس، وإكسابهم مهارات الاتصال الفعّال داخل القاعة الدراسية، وكيفية إعداد ملف المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية داخل جامعة أسيوط والجامعات المصرية بوجه عام.

 

وللتسجيل واستكمال إجراءات سداد الرسوم، يُرجى التوجه إلى سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمبنى الإداري بكلية التربية بجامعة أسيوط.

