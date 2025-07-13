محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب ويوجه بربط أجهزة المكتبة بشبكة الإنترنت (صور)

واصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية التفقدية بزيارة مركز شباب أبنوب، في إطار خطته لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في القطاعات التي تستهدف النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب حسام عبد السلام، مدير إدارة شباب أبنوب، وأحمد بدوي، مدير المركز، وعدد من العاملين المعنيين بقطاعي الشباب والإسكان.

وتفقد محافظ أسيوط منشآت ومرافق مركز الشباب، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المركز وخطة تطويره، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تسلم الملاعب الجديدة، وتفقد المبنى الإداري الذي تم استلامه مؤخرًا ويضم قاعات متعددة الاستخدامات ومكتبة رقمية مجهزة بأجهزة حاسب آلي حديثة.

ربط أجهزة المكتبة الرقمية بشبكة الإنترنت

وفي هذا السياق، وجه محافظ أسيوط بسرعة ربط أجهزة المكتبة الرقمية بشبكة الإنترنت باستخدام كابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، بما يعزز كفاءة الخدمات التكنولوجية، ويدعم تحويل المكتبة إلى منصة تعليمية وتثقيفية متطورة تسهم في رفع وعي الشباب وتطوير مهاراتهم.

وخلال لقائه مع الحضور، أكد اللواء هشام أبو النصر أهمية مراكز الشباب كمساحات حيوية لاكتشاف المواهب وصقل القدرات، داعيًا إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة تتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وتعزز من شعورهم بالانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأشار أبو النصر إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم طاقة الوطن وأمل مستقبله، مشيرًا إلى التزام المحافظة بالمضي على هذا النهج من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، وتوسيع قاعدة البرامج والخدمات المقدمة لهم بما يتناسب مع تطلعاتهم.

واختتم محافظ أسيوط جولته مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها بشكل دوري للوقوف على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ، ورصد الاحتياجات والتحديات، بما يضمن تقديم خدمات تنموية متكاملة تلبّي طموحات أبناء المحافظة في مختلف المناطق.

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