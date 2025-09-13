زراعة أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها لسماد

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي الزراعي بين المزارعين بالقرى والنجوع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

ترشيد استخدام المياه في الزراعة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل الوزارة، نظمت يومًا حقليًا بمركز صدفا ضمن أنشطة مشروع ترشيد استخدام المياه في الزراعة، استهدف محصول الذرة الشامية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لأيام الحقل المزمع عقدها خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وجرت الفعاليات تحت إشراف المهندس حمدي محمد خليل مدير عام الإرشاد الزراعي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد علي خليل رئيس بحوث أمراض النبات، والمهندس شحاتة عبدالنعيم من جهاز تحسين الأراضي، فضلًا عن مسئولي الإدارة الزراعية والمزارعين.

تحويلها إلى أعلاف (سيلاج) أو أسمدة عضوية (كمبوست

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الفعالية تضمنت جولة ميدانية بزراعات الذرة الشامية، مع تقديم توصيات فنية للموسم الحالي، وعرض أبرز الأمراض التي تصيب المحصول وطرق مكافحتها، إضافة إلى توعية المزارعين بضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية عبر تحويلها إلى أعلاف (سيلاج) أو أسمدة عضوية (كمبوست) بدلًا من حرقها، حيث تم تقديم شرح عملي لطرق إعداد السيلاج بقيمة غذائية مرتفعة تساهم في تقليل تكاليف تغذية الماشية.

تشمل الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر

كما تناول اللقاء أنشطة جهاز تحسين الأراضي بأسيوط، التي تشمل الحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، وأعمال تطهير الترع والمجاري المائية، والتي تسهم جميعها في تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمزارعين للتعاون مع أجهزة الدولة وتطبيق التوصيات الزراعية الحديثة، حفاظًا على الأراضي وتعظيمًا للعائد الاقتصادي، كما أكد تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528، للتعامل الفوري مع البلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.