أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لقطاع المدن الجامعية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الذي أكد وضع خطة شاملة لصيانة المدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، شملت الانتهاء من أعمال ترميم المباني والإنشاءات، ومراجعة الأثاث، والتأكد من جاهزية منظومة الإطفاء ومعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني، حرصًا على سلامة الطلاب.

وشملت الجولة المدينة الجامعية للطالبات، والمدينة الجامعية للطلاب، والملاعب، وصالات الاستذكار بجامعة أسيوط.

ورافق الدكتور عبد المولى خلال الجولة محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وماجدة هريدي، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، والأستاذة فاطمة عبد السميع، وكيل مبنى (ل) بالمدينة، وغادة سيد، بمكتب المتابعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

توفير جميع سبل الراحة للطلاب وتقديم أفضل الخدمات

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص إدارة جامعة أسيوط توفير جميع سبل الراحة للطلاب وتقديم أفضل الخدمات أثناء إقامتهم بالمدينة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم، ومشيدًا بمبادرة إعادة تدوير الأثاث القديم وتحويله إلى قطع جديدة ذات طابع جمالي.

افتتاح منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من الألبان والمخبوزات

وأشار الدكتور عبد المولى إلى أن جامعة أسيوط تدرس افتتاح منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من الألبان والمخبوزات داخل المدن الجامعية، بهدف تسهيل حصول الطلاب على احتياجاتهم دون الحاجة للشراء من الخارج.

تجهيز المدينة لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة بجامعة أسيوط

كما أضاف نائب رئيس جامعة أسيوط أن أعمال تطوير المباني أسفرت عن تجهيز المدينة لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة، مع إضافة طابقين جديدين بقطاع (2) يضمان 28 غرفة بينها 14 غرفة مكيفة، بالإضافة إلى تجهيز 14 غرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط تقدير إدارة الجامعة للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لخدمة الطلاب المغتربين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الوحدات السكنية والثقة التي يحظى بها القطاع من أسر وأهالي الطلاب.

