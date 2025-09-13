رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير منحة دراسية لأول كفيفة تلتحق بكلية التجارة

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في لفتة إنسانية تعكس حرص جامعة أسيوط على دعم أبنائها من الطلاب ذوي الهمم، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط، وأول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة، وذلك من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين لتغطية كافة المصروفات الدراسية حتى تخرجها.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تنظر إلى طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين باعتبارهم مصدر فخر وإلهام، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على أن يجد كل طالب فيها الدعم والرعاية التي يستحقها، حتى يتمكن من استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وليصبح شريكًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بكلية التجارة بجامعة أسيوط

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، أن التحاق ثريا بالكلية يعد حدثًا فريدًا كونها أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بها، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية تستحق كل الدعم.

وتعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ استطاعت أن تتغلب على صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق نجاحًا لافتًا بحصولها على مجموع 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة لتلتحق بقسم العلوم السياسية، سعيًا وراء حلمها بالعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي أو السلك التجاري.

جدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير المركز، يواصل جهوده في دعم طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، بجانب توفير الفرص للطلاب المتفوقين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.