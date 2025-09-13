السبت 13 سبتمبر 2025
رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير منحة دراسية لأول كفيفة تلتحق بكلية التجارة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

وجّه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في لفتة إنسانية تعكس حرص جامعة أسيوط على دعم أبنائها من الطلاب ذوي الهمم،  بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، ابنة قرية أم القصور بمركز منفلوط، وأول طالبة كفيفة تلتحق بكلية التجارة بالجامعة، وذلك من خلال مركز رعاية الطلاب المكفوفين لتغطية كافة المصروفات الدراسية حتى تخرجها.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تنظر إلى طلابها من ذوي الهمم والمتفوقين باعتبارهم مصدر فخر وإلهام، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على أن يجد كل طالب فيها الدعم والرعاية التي يستحقها، حتى يتمكن من استكمال مسيرته التعليمية دون عوائق، وليصبح شريكًا فاعلًا في خدمة وطنه وبناء مستقبله.

أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بكلية التجارة بجامعة أسيوط 

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، أن التحاق ثريا بالكلية يعد حدثًا فريدًا كونها أول طالبة كفيفة تقيد للدراسة بها، مشيدًا بما تحمله قصتها من إرادة قوية تستحق كل الدعم.

وتعد ثريا نموذجًا ملهمًا للإصرار والتحدي، إذ استطاعت أن تتغلب على صعوبات المذاكرة وأداء الامتحانات خلال مراحل تعليمها، لتحقق نجاحًا لافتًا بحصولها على مجموع 75% في الثانوية العامة، ما أتاح لها فرصة الالتحاق بعدد من الكليات النظرية، إلا أنها اختارت كلية التجارة لتلتحق بقسم العلوم السياسية، سعيًا وراء حلمها بالعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي أو السلك التجاري.

جامعة أسيوط تستعد للعام الجديد بتسكين 12 ألف طالب وتخصيص غرف مجهزة لذوي الاحتياجات

رئيس جامعة أسيوط يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

جدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير المركز، يواصل جهوده في دعم طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية المتكاملة لهم، بجانب توفير الفرص للطلاب المتفوقين لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

