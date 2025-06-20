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شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى معسكرات التنمية للفتيات (صور)

أنشطة صيفية بمراكز
أنشطة صيفية بمراكز الشباب بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية والترفيهية داخل مراكز الشباب خلال الإجازة الصيفية، بهدف استثمار طاقات النشء والشباب في أنشطة مفيدة تسهم في بناء الشخصية وتعزيز القيم المجتمعية مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لمبادرات وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لدى الشباب.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة نظمت – من خلال الإدارة العامة للرياضة – فعاليات المعسكر الأول من برنامج "الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار "لياقتي – مهارتي – دوي"، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومنظمة اليونيسف، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري، بمركز شباب ناصر بمدينة أسيوط.

دمج برنامج "دوي" ضمن فعاليات معسكر الشباب والرياضة 

وأضاف محافظ أسيوط إلى أن المعسكر استهدف تدريب الفتيات على عدد من المهارات الحياتية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، فضلًا عن دمج برنامج "دوي" ضمن فعاليات المعسكر، والذي حمل شعار "بحكايتك تكمل حكايتهم"، حيث تم تنظيم دوائر حكي للفتيات على شكل جلسات منتظمة بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال سرد القصص وتحويلها إلى أنشطة وألعاب ترفيهية تفاعلية، بما يخلق مساحة آمنة للتعبير والمشاركة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى حرص وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ برامج متنوعة تهدف إلى بناء شخصية النشء والشباب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا.

ولفت إلى أن برنامج "الرياضة من أجل التنمية – لياقتي مهارتي" يهدف إلى تنمية مهارات المشاركات في مجالات مثل: التواصل، والعمل الجماعي، والثقة بالنفس، وحل المشكلات، واكتشاف الذات، بما ينعكس إيجابًا على قدرتهن في التفاعل مع المجتمع ومواجهة تحديات الحياة وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتميز والإبداع.

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