طاقم حكام أردني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز وأوكلاند سيتي قبل مواجهتهما غدا الأحد في كأس إنتركونتيننتال.

ويقام المؤتمر الصحفي لنادي أوكلاند سيتي في الساعة ٦:١٥ مساء اليوم السبت ويستمر حتى ٦:٤٥ مساء.

ويعقب المؤتمر حديث عدد من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة (ميكسيد زون) لنادي أوكلاند سيتي في الساعة ٦:٤٥ وحتى ٧:٠٠ مساء.

أما مؤتمر نادي بيراميدز فيقام في الساعة ٧:٤٥ وحتى ٨:١٥ مساء، ويعقبه حديث اللاعبين لوسائل الإعلام في الساعة ٨:١٥ وحتى الساعة ٨:٣٠.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي في استاد الدفاع الجوي في الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم السبت، على أن يكون مفتوحا لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل إفريقيا

نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي.

وسيواجه الفائز من الفريقين الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة علمًا أن الفائز سيُتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

