بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال

يختتم اليوم السبت فريق بيراميدز تدريباته على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي في استاد الدفاع الجوي في الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم السبت، على أن يكون مفتوحا لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

تعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي.

وسيواجه الفائز من الفريقين الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة علمًا أن الفائز سيُتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

طريق بيراميدز لكأس الإنتركونتيننتال

وجاء طريق نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال، على النحو التالي:

يوم الأحد 14 سبتمبر، نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يوم الخميس 23 سبتمبر، نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

تحديد بطل كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ

تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

يوم الأربعاء 10 ديسمبر، ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي بطل كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) والذي تتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.

يوم السبت 13 ديسمبر، الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي للحصول علي كأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي.

الأربعاء 17 ديسمبر، باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد بطل نهائي كأس القارات للأندية 2025 على أن يتم الإعلان عن مكان تنظيم المباريات 3 و4 و5 في وقت لاحق.

