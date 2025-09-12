الجمعة 12 سبتمبر 2025
قبل مواجهة الزمالك، المصري يتعاقد مع راعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تنمية موارد النادي، تم الاتفاق مع إحدي الشركات، لتكون راعيًا رسميًا للنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

المصري يتعاقد مع راع للنادي 

وسيتم وضع الشعار الخاص بالشركة الراعية على صدر القميص الخاص بالنادي المصري للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الشركة الراعية من كبري الشركات العاملة في مجال الفنادق والسياحة في مصر والشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه المجموعة من عدد كبير من المنتجعات والفنادق السياحية بمصر والشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري 


الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري نايل

محمود ناجي  ، حكمًا للساحة. 
سامي هلهل، مساعد حكم أول.
محمد مجدي سليمان  ، مساعد حكم ثان.
أحمد عبد الله  ، حكم رابع.
أحمد الغندور  ، حكم تقنية الفيديو.
أحمد جمال،  مساعد حكم تقنية الفيديو

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز. 

الدوري المصري الممتاز 

وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال. 

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري 

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء
زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي & الأهلي.. الثامنة مساء.

المصري النادي المصري المصري يتعاقد مع راعي للنادي مباراة الزمالك والمصري

