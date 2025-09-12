الجمعة 12 سبتمبر 2025
فاركو يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق الاتحاد السكندري وفاركو سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. 

موقف فاركو والاتحاد السكندري في الدوري

وبتلك النتيجة يواصل، فاركو تذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطتين، فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع  عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو

حكام مباراة فاركو أمام الإتحاد السكندري

الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، خالد السيد وطارق مصطفى (مساعدين)، شاهندا المغربي (حكمًا رابعًا)، أحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الاتحاد السكندري

