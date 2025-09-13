السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز وأوكلاند سيتي

بيراميدز
بيراميدز

يقام اليوم السبت المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز وأوكلاند سيتي قبل مواجهتهما غدا الأحد في كأس إنتركونتيننتال.

ويقام المؤتمر الصحفي لنادي أوكلاند سيتي في الساعة ٦:١٥ مساء اليوم السبت ويستمر حتى ٦:٤٥ مساء. 

ويعقب المؤتمر حديث عدد من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة (ميكسيد زون) لنادي أوكلاند سيتي في الساعة ٦:٤٥ وحتى ٧:٠٠ مساء. 

أما مؤتمر نادي بيراميدز فيقام في الساعة ٧:٤٥ وحتى ٨:١٥ مساء، ويعقبه حديث اللاعبين لوسائل الإعلام في الساعة ٨:١٥ وحتى الساعة ٨:٣٠.

ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي في استاد الدفاع الجوي في الساعة ٨:٣٠ مساء اليوم السبت، على أن يكون مفتوحا لمدة ١٥ دقيقة لوسائل الإعلام.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 

يستضيف فريق بيراميدز بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

وتعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل إفريقيا

نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز غير المسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتعد مشاركة بيراميدز في بطولة الإنتركونتيننتال التحدي العالمي الأول للفريق السماوي.

وسيواجه الفائز من الفريقين الأهلي السعودي في جدة بتاريخ 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة والقاهرة علمًا أن الفائز سيُتوج بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي بيراميدز اوكلاند سيتي

مواد متعلقة

بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال

المصري يعلن الزي الاحتياطي قبل مباراته أمام الزمالك

فاركو يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تعادل الاتحاد وفاركو في الشوط الأول بالدوري المصري

وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال (صور)

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدوري المصري

قبل مواجهة الزمالك، المصري يتعاقد مع راعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد

الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads