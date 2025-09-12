تعادل الاتحاد وفاركو في الشوط الأول بالدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريق الاتحاد السكندري وفاركو سلبيا في الشوط الأول باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وفاركو

تنقل مباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو عبر شاشة قناة أون سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق فاركو صاحب الأرض، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والحصول على النقاط الثلاث لمغادرة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعي الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز وتحسين مركزه بجدول الترتيب.

موقف فاركو والاتحاد السكندري في الدوري

ويتذيل فاركو جدول ترتيب الدوري الممتاز بنقطة واحدة، بعد خوض 4 مباريات حيث تعادل في لقاء وتلقى الخسارة في 3 مباريات سابقة.

فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مثلها، وتلقى الخسارة في 3 مباريات أخرى.

حكام مباراة فاركو أمام الإتحاد السكندري

الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، خالد السيد وطارق مصطفى (مساعدين)، شاهندا المغربي (حكمًا رابعًا)، أحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة فريق فاركو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.