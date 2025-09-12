المصري يعلن قائمة الاحتياطي قبل مباراته أمام الزمالك

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن النادي المصري عن طاقمه (الاحتياطي - اللون الأخضر) الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الجمعة على إستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

الزي الجديد المصري

هذا ومن المقرر أن يتم إعلان لاحقًا الطاقم الأساسي - اللون الأبيض، علمًا بأن الطاقمين يتم تقديمهما للعام الثاني على التوالي من شركة بوما العالمية، فيما تم وضع شعار الشركة الراعية الجديدة للفريق على صدر القميص بعد التعاقد الرسمي معها كراعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد 2026/2025.

في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تنمية موارد النادي، تم الاتفاق مع إحدي الشركات، لتكون راعيًا رسميًا للنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

المصري يتعاقد مع راع للنادي

وسيتم وضع الشعار الخاص بالشركة الراعية على صدر القميص الخاص بالنادي المصري للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الشركة الراعية من كبري الشركات العاملة في مجال الفنادق والسياحة في مصر والشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه المجموعة من عدد كبير من المنتجعات والفنادق السياحية بمصر والشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري

الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري نايل

محمود ناجي ، حكمًا للساحة.

سامي هلهل، مساعد حكم أول.

محمد مجدي سليمان ، مساعد حكم ثان.

أحمد عبد الله ، حكم رابع.

أحمد الغندور ، حكم تقنية الفيديو.

أحمد جمال، مساعد حكم تقنية الفيديو

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

