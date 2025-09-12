الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال (صور)

بعثة أوكلاند سيتي،
بعثة أوكلاند سيتي، فيتو

وصل فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى القاهرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وخاضت بعثة أوكلاند معسكرا لمدة 3 أيام  بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قبل الوصول إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان في استقبال البعثة اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز ومندوبي النادي لإنهاء إجراءات دخول البعثة النيوزيلندية وتأمينها حتى الوصول إلى فندق إقامتها.

وأبدت البعثة النيوزيلندية سعادتها البالغة بالاستقبال الحافل من جانب بيراميدز وإنهاء إجراءات دخولها إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، حيث اكتفى الفريق بأن يخوض مرانا وحيدا مساء السبت باستاد الدفاع الجوي استعدادا للمباراة

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي 

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل قارة أفريقيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا.

وعاينت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، استاد الدفاع الجوي، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

واستقبل اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز وفد الفيفا الذي اطمأن على الترتيبات الأمنية ومداخل وخارج الاستاد وغرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والبوابات وآليات الدخول والخروج.

وتم الاتفاق على تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير نادي أوكلاند سيتي بينما ستكون باقي المدرجات مخصصة لنادي بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال بيراميدز موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي بعثة أوكلاند

مواد متعلقة

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدوري المصري

قبل مواجهة الزمالك، المصري يتعاقد مع راعي رسمي للنادي خلال الموسم الجديد

الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

التاريخ ينصف الزمالك أمام المصري قبل مواجهة السبت في الدوري

الدوري الممتاز يعود لدائرة الضوء.. مواعيد الجولة السادسة.. الزمالك يلتقي المصري في صراع الصدارة.. الأهلي وإنبي مواجهة مرتقبة.. الظهور الأول لـ الرمادي مع البنك.. وغياب بيراميدز

منتخب شباب الفراعنة ينهي استعداداته لبطولة أفريقيا للطائرة

لجنة من الفيفا تعاين استاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي (صور)

بيراميدز وأوكلاند سيتي ينسقان موعد التدريب الختامي بملعب الدفاع الجوي

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads