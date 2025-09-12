وصول بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال (صور)

وصل فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى القاهرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وخاضت بعثة أوكلاند معسكرا لمدة 3 أيام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قبل الوصول إلى مصر استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وكان في استقبال البعثة اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز ومندوبي النادي لإنهاء إجراءات دخول البعثة النيوزيلندية وتأمينها حتى الوصول إلى فندق إقامتها.

وأبدت البعثة النيوزيلندية سعادتها البالغة بالاستقبال الحافل من جانب بيراميدز وإنهاء إجراءات دخولها إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، حيث اكتفى الفريق بأن يخوض مرانا وحيدا مساء السبت باستاد الدفاع الجوي استعدادا للمباراة

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز بطل قارة أفريقيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا.

وعاينت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، استاد الدفاع الجوي، الذي يستضيف مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

واستقبل اللواء هشام زيد مدير مباريات نادي بيراميدز وفد الفيفا الذي اطمأن على الترتيبات الأمنية ومداخل وخارج الاستاد وغرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والبوابات وآليات الدخول والخروج.

وتم الاتفاق على تخصيص مدرجات الدرجة الثالثة يمين لجماهير نادي أوكلاند سيتي بينما ستكون باقي المدرجات مخصصة لنادي بيراميدز.

