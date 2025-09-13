السبت 13 سبتمبر 2025
486.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، نحو 486.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.843 مليون ورقة منفذة على 601 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 239.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.530 مليون ورقة منفذة على 518 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 5.35 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ اذون نحو 94.65 % خلال الأسبوع.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

