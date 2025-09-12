تقلبات حادة في البورصة.. الأسهم الصغيرة والمتوسطة تقود مشهد الانتعاش المرتقب.. وسمير رؤوف: الهبوط الأخير فرصة للتصحيح 

البورصة المصرية، تشهد البورصة المصرية هذه الأيام حالة من الحراك الاستثنائي والتقلبات الحادة وسط تفاعل الأسواق مع مجموعة من العوامل المحلية والدولية، بينما يتراجع المؤشر الرئيسي بعد موجات صعود قوية خلال حركة التعاملات، حيث يطرح هذا التراجع تساؤلات ملحة حول اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة، ومدى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى توقعات الطروحات الحكومية المرتقبة.

مفترق طرق بين الحذر والترقب

ومن جانبه يقول الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال إنه في ظل هذا المشهد المتقلب، يقف المستثمرون أمام مفترق طرق بين الحذر والترقب من جهة، والبحث عن فرص استثمارية واعدة من جهة أخرى، خاصة مع الحديث عن دعم مرتقب من المؤسسات، واستمرار تدفقات السيولة الأجنبية والعربية في بعض الجلسات، كاشفا عن أهم التوصيات، ونقاط القوة والضعف.

تراجع المؤشرات ضمن سياق طبيعي

وأضاف رؤوف قائلا: الهبوط الأخير في البورصة المصرية يأتي ضمن حركة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات قوية، وليس نتيجة لأزمات سياسية أو اقتصادية داخلية، بل يعكس إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية مشيرا الى ان مؤشر EGX30 سيغلق عند 34,761 نقطة، ويرجح أن يختبر مستوى الدعم عند 34,500 نقطة، قبل أن يستأنف مساره الصاعد.



الطروحات الحكومية رافد للقوة الشرائية

كما توقع رؤوف أن تساهم عمليات الطرح الحكومية القادمة في دفع السوق لاختراق حاجز 37,000 نقطة، مؤكدا أن السوق ما يزال يزخر بفرص استثمارية واعدة على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات التداول

المقاومة التاريخية عند 34 ألف نقطة

وأكد سمير رؤوف أن مستوى 34,000 نقطة يمثل مقاومة تاريخية رئيسية للسوق، وأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر عدة محاولات لاختراقه وشدد رؤوف على أهمية أن يحافظ المستثمرون على أرباحهم من الأسهم التي شهدت ارتفاعات، أو التفكير في التحول نحو أسهم أخرى ذات إمكانات جيدة، مع انتقاء دقيق للمراكز الاستثمارية.

رؤية مستقبلية وانتعاش محتمل

كما أشار رؤوف إلى أن السوق عادة ما يعيد الارتداد بعد موجة التصحيح إلى نحو 35,500 نقطة ثم يستأنف الصعود مجددًا كما ان السوق يشهد انتعاشا بفضل مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ما يدعم مراكز السوق ويعزز آفاق الصعود.



ويوجه الدكتور سمير رؤوف عدة نصائح عملية للمستثمرين جاءت كالتالى:

1. استثمر بانتقائية: حافظ على أرباح الأسهم المرتفعة أو انتقل إلى أسهم واعدة أخرى.

2. اقتناص فرص النفس الطويل: الطروحات الحكومية قد تفتح آفاقا جديدة.

3. راقب مستويات الدعم والمقاومة: خاصة عند 34,500 و34,000 نقطة.

4. تابع التدفقات الأجنبية: فهي مؤشر قوي على جاذبية السوق.

5. التركيز على القطاعات المتفوقة: مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النفط.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي باخر التعاملات كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل عند مستوى 34434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل عند مستوى 42425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 155p6 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل عند مستوى 10880 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل عند مستوى 14323 نقطة.

فعالية "قرع الجرس"

نظمت شركة بريميم هيلثكير جروب (Premium HealthCare Group) (PHGC.CA) مؤتمرًا صحفيًا، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

شارك في الفعالية الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور بشوي جورج نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية والشركة.

وشهدت الفعالية الإعلان عن انتقال شركة بريميم هيلثكير جروب من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي للبورصة المصرية، وذلك بعد استكمالها إجراءات زيادة رأس المال واستيفاء متطلبات القيد.

وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن انتقال الشركة يمثل خطوة مهمة تعكس نجاح استراتيجية البورصة في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع التدريجي، وصولًا إلى السوق الرئيسي.

وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة منظومة الإفصاح بما يعزز الكفاءة المعلوماتية للسوق، حيث يعد الإفصاح المنضبط ركيزة أساسية لتحقيق عدالة السوق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدلا لجميع الأطراف.

وقال: تؤمن البورصة بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة والشاملة في التوقيت المناسب، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص فجوة المعلومات بين المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تواصل هذه الجهود الإسهام في تحقيق أثر إيجابي على أداء البورصة المصرية، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا استثمارية واعدة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتقال الى السوق الرئيسي يعد نموذجًا لما يمكن أن تحققه الشركات المصرية من تطور مستدام، موضحا أن الجهاز يركز على تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وتقديم أدوات تمويلية وغير تمويلية لمساعدة الشركات على الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التي تحولت من شركات صغيرة إلى متوسطة وكبيرة، مع استهداف مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رحمي بالدور الكبير لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، في دعم هذه النوعية من الشركات.

وفي كلمته، صرح الدكتور بشوي جورج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، أن بدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرتها، وذلك ضمن خطة لإعادة الهيكلة والتوسع بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الشركة استكملت خلال الفترة الماضية زيادة رأس المال وتطوير هياكلها التشغيلية، بما يعكس قوة مركزها المالي وثقة مساهميها في مستقبلها، مؤكدا التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة خدماتها داخل السوق المحلي وزيادة حجم أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز القطاع الصحي الوطني.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بالتأكيد على استمرار التسهيل من قبل البورصة والاستفادة من المزايا التي يتيحها القيد بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية لدعم خططها المستقبلية في النمو والتوسع.

