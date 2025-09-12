ليفربول يحدث قائمته الرسمية بالدوري الإنجليزي بعد نهاية الميركاتو الصيفي

أجرى نادي ليفربول تحديثا على قائمته الرسمية المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، وذلك عقب غلق باب الانتقالات الصيفية، حسبما أعلنت رابطة البريميرليج عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة.

وكان ليفربول أبرم تسع صفقات جديدة لتعزيز صفوفه، أبرزها التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادما من نيوكاسل، بالإضافة إلى جيريمي فريمبونج، ميلوس كيركيس، هوجو إيكتيكي، وفلوريان فيرتز.

وفي المقابل، شهدت القائمة خروج بعض اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق بنهاية الميركاتو، مثل هارفي إليوت، كوستاس تسيميكاس، وجيمس ماكونيل.

ووفقا للوائح الدوري الإنجليزي، لا يجوز أن تتخطى القائمة الرسمية لأي فريق 25 لاعبا، بحد أقصى 17 لاعب أجنبي، إلى جانب 8 لاعبين محليين، مع إمكانية قيد لاعبين إضافيين تحت 21 عاما في قائمة منفصلة.

قائمة ليفربول

وجاءت قائمة ليفربول للموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، مامارداشفيلي، فريدي وودمان، مروزيك.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، ريس ويليامز، كونور برادلي، جيريمي فريمبونج، آندي روبرتسون، ميلوس كيركيس، كالفين رامزي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو، هوجو إيكتيكي، فيديريكو كييزا.

أما قائمة اللاعبين تحت 21 عامًا، فضمت عددا من الأسماء الشابة أبرزهم: أرمين بيتشي، جيوفاني ليوني، بايتيتش، تري نيوني، ريو نجوموها، ودانس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.