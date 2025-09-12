الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والاتفاق في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة مع نظيره الاتفاق بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الاتفاق نظيره أهلي جدة، متسلحا باعملي الارض والجماهير حيث أمل في تحقيق الفوز.

تشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق 

ويدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - زكريا هوساوي

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - إنزو ميلوت

خط الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - جالينو


موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق اليوم في الدوري السعودي

وانطلقت مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة  الساعة 6:25 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب إيجو معقل الاتفاق.

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2025-2026

يتولى المعلق الرياضي مشاري القرني، التعليق على أحداث مباراة الأهلي والاتفاق اليوم، على قناة Thmanyah 2 HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة الاتفاق الدوري السعودي

مواد متعلقة

رسميا، لاريسا اليوناني يعلن ضم عمرو وردة لموسم واحد

بروكسي يتعادل مع ديروط 1ـ1 في دوري المحترفين

كيف مهد الخطيب بعبارة مؤثرة لقرار عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

بيان رسمي من مجلس إدارة الأهلي بشأن اعتذار الخطيب

إيفان توني ومحرز يقودان هجوم أهلي جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

متفوقا على بالمر وإيزاك، محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

محمد عبد الجليل لـ "فيتو": الخطيب أدى دوره وحالته الصحية لم تعد تسمح بالاستمرار

بعد اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي، من الأقرب لتولي مهام منصبه الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads