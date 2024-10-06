الأحد 06 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

مشروب طبيعي يساعد في علاج أنيميا فقر الدم في أسبوع واحد فقط

أنيميا فقر الدم
أنيميا فقر الدم

أنيميا فقر الدم من الإصابات الشهيرة والمزعجة التى تنتشر بين الفتيات لأسباب عديدة، وللأسف تؤثر على جمالهن وصحتهم وجمال الشعر والبشرة.

وعلاج أنيميا فقر الدم ضرورى حفاظا على الصحة العامة وقوة جهاز المناعة، لذا تهتم بعض الفتيات بعلاج أنيميا فقر الدم.

 

مشروب طبيعي يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم 

وتقدم الدكتورة هبة على أخصائية التغذية العلاجية، مشروب طبيعي يساعد في علاج أنيميا فقر الدم فى أسبوع واحد فقط.

المكونات:-

5 حبات من الزبيب 

3 ثمرات بلح

ملعقة حلبة حصى

ملعقة عسل نحل 

2 كوب ماء 

الطريقة:-

  • نخلط الزبيب والحلبة والبلح والماء معا ونضع الخليط على النار.
  • نترك الخليط يغلى على النار الهادئة لمدة دقيقتين.
  • قم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم نخلط الخليط بالعسل ويتم تناول المشروب دافئا.
  • هذا المشروب يجب تناوله قبل النوم وذلك يوميا ولمدة أسبوع.
  • وهو يعالج أنيميا فقر الدم ويزيد من نشاط نخاع العظام.
  • المواظبة على تناول هذا المشروب يعالج أنيميا فقر الدم ويحمى من الإصابة بها مرة أخرى مما يقوي المناعة.
أنيميا فقر الدم 

نصائح مهمة تساعد فى علاج الأنيميا عند النساء 

ويجب لعلاج الانيميا اتباع بعض النصائح منها:-

  • المواظبة على المكملات الغذائية وجرعاتها على حسب تعليمات الطبيب المعالج.
  • إذا كانت الانيميا حادة يفضل خضوع المريضة لنقل الدم أو محاليل الحديد.
  • تناول جميع مصادر الحديد من الطعام أبرزها المحار واللحوم الحمراء والخضروات مثل الباذنجان والبنجر والسبانخ والجرجير والبروكلي.
  • الإكثار من مصادر فيتامين سي التى تساعد الجسم فى امتصاص الحديد من الطعام بصورة جيدة.
  • يجب تنظيم مواعيد الطعام على مدار اليوم وكذلك تنظيم مواعيد النوم للحفاظ على راحة الجسم.
  • الإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية خاصة العصائر بدون سكر لشفاء الجسم سريعا من الأنيميا.
  • خلال فترة الدورة الشهرية يجب الإكثار من العصائر والتغذية الجيدة لتعويض الجسم مايفقده.
  • الاهتمام بتناول البقوليات لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين الذى يساعد فى إنتاج الحديد.
  • الحصول على جرعات منتظمة من فيتامين ب 12 لأنه يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء ما يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

ويجب على النساء الكشف الدورى وعمل تحاليل الأنيميا اول بأول للتأكد من عدم الإصابة بها وفى حالة الإصابة بها يجب العلاج سريعا لتجنب مخاطرها، حيث أن الأنيميا تسبب هبوط الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم، ومع الوقت تؤثر على صحة القلب، لذا يجب الإهتمام بعلاجها.

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قدمي هذا العصير لصغارك يوميا لحمايتهم من أنيميا فقر الدم

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انيميا فقر الدم علاج أنيميا فقر الدم الأنيميا مشروب طبيعي يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم الدكتورة هبة على صحة الصحة

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