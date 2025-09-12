أخبار مصر: رحيل الخطيب عن الأهلي، إسرائيل تهدد قطر بمجلس الأمن، نجاة مدير أمن التليفزيون من حادث سير، بشرى عن مياه النيل

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تفاصيل اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل اعتذار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، عن خوض الانتخابات المقبلة.

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

قالت سوزان عباس، كبيرة مخرجين بالتليفزيون المصري‏، إن اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري، تعرض لحادث سير لكنه نجا منه.

متواطئين وهنكررها تاني، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد قطر تحت قبة مجلس الأمن

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه على قطر أن تختار الآن إما أن تدين حماس وتطردها أو ستقوم إسرائيل بذلك.

انتهت السنوات الأصعب وكدا كدا الميا قادمة، خبير يطمئن المصريين بعد افتتاح سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في سد النهضة بعد 48 ساعة من إعلان إثيوبيا افتتاحه رسميًّا، موجها رسالة طمأنة للمصريين.

وزيرة البيئة تقرر صرف 3 آلاف جنيه مكافأة استثنائية للعاملين بمناسبة بدء الدراسة (خاص)

وافقت الدكتورة منال عوض القائمة بأعمال وزير البيئة على صرف مكافأة استثنائية بقيمة 3 آلاف جنيه للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء الدراسة، وذلك دعمًا لهم لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب.

بيان ملعوب فيه، مجلس الأمن يتجاهل ذكر إسرائيل في تنديده بالهجوم على قطر

تجاهل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، ذكر إسرائيل صراحة، في بيانه الختامي عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها في نيويورك، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

بعد قرار رحيله، قرار عاجل من الخطيب بشأن الجمعية العمومية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 10 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 12 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 8 مساجد.

من الركض فوق السطح إلى "الأسفلت"، لحظة هروب "القناص" المتهم باغتيال تشارلي كيرك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جديد قيل إنه يوثق لحظة هروب "القناص" المحتمل الذي يشتبه بتنفيذه جريمة اغتيال الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك.

ما الحالة الصحية لـ الخطيب التي أجبرته على الرحيل عن الأهلي؟

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، الرحيل عن القلعة الحمراء وعدم خوض الانتخابات المقبلة، بسبب ظروف صحية تستدعي سفره خارج البلاد خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

كنت بتسلى، نص أقوال الفنان محمد فاروق "شيبا" صاحب فيديو "بطاقة الميت"

أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل الفنان محمد فاروق “شيبا” المعروف على السوشيال ميديا بـ فيديو “بطاقة الميت”، على ذمة قضية نشر شائعات هدفها تكدير السلم العام، والذي تم ضبطه عقب قيامه بنشر فيديو يدعي فيه إنه اكتشف عند تجديد رقمه القومي أنه ميت منذ 3 أشهر.

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة، حيث توقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد اعتذار الكبار، ياسر ريان يكشف عن مصير جديد لـ عماد النحاس مع الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني أصبح قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المشوار الحالي في التصفيات يعد مبشرًا للغاية.

التعليمات صدرت، الخارجية الأمريكية تهدد "الأجانب" بعد مقتل الناشط تشارلي كيرك

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأجانب من عواقب تبريرهم للعنف عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب مقتل الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.

شكله غريب وشرس، غطاس بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية يروي قصة اصطياد التمساح (صور)

روى غطاسو ومنقذو شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، تفاصيل اصطياد تمساح نيلي ظهر في الشاطئ، ونشرت فيتو تفاصيله وأصدرت بشأنه وزارة البيئة بيانًا.

صاحب أثقل خسارة في التصفيات، استقالة مدرب منتخب مولدوفا بعد فضيحة مباراة النرويج

أعلن الاتحاد المولدوفي لكرة القدم، تقديم سيرجي كليستشينكو استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الأول الأول بعد هزيمة قياسية تعرض لها أمام منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.