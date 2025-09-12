بعد اعتذار الكبار، ياسر ريان يكشف عن مصير جديد لـ عماد النحاس مع الأهلي

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني أصبح قريبًا من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المشوار الحالي في التصفيات يعد مبشرًا للغاية.

وقال ريان في تصريحات تليفزيونية: "أبارك لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة اقتربنا من الصعود إلى المونديال، ومجموعتنا في التصفيات كانت مبشرة لنا بالصعود، وصعودنا يحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وهو إنجاز تاريخي يجب ألا نقلل من قيمته".

وعن الدوري المصري، علق نجم الأهلي السابق على خسارة الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة، موضحًا أنها ستؤثر بشكل كبير على مشوار الفريق في المنافسة المحلية.

وأضاف: "مباراة المصري المقبلة ستكون صعبة جدًّا على الزمالك، خاصة بعد الهزيمة أمام وادي دجلة، ما يزيد من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني".

وعن لقاء الأهلي وإنبي قال: "عماد النحاس لن يكون مدير فني مؤقت وحال حقق نتائج إيجابية سوف يستمر على رأس الجهاز الفني".

واختتم:"إصابة إمام عاشور صعبة ويجب أن يكتمل شفائه بنسبة كمالة قبل العودة للمباريات".

وابتعد المدرب السويسري أورس فيشر، عن تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ونقلت صحيفة “كرونه” النمساوية، تصريحات لماركوس هوفمان، مساعد فيشر، قال فيها: “إن المدرب السويسري يطمح للعودة إلى عالم التدريب، لكنه يفضل خوض تجربة جديدة داخل القارة الأوروبية”.



وأضاف: أن فيشر رفض عروضًا من أندية سعودية خلال الفترة الماضية، ما يعني اتجاه المدرب إلى الاستمرار في أوروبا.

وأكد أن فيشر يجيد التحدث باللغتين الإيطالية والفرنسية، ما يجعله مهتمًا بخوض تحديات في دوريات مثل الدوري الإيطالي أو الفرنسي، وبالتالي فهو بعيد عن قبول عرض النادي الأهلي، وخاض فيشر كمدرب 636 مباراة، حقق الانتصار في 309، بينما تعادل 151 لقاءً، وخسر في مسيرته 176 مرة فقط، وسجل 1103 أهداف، بينما استقبلت شباكه 792 هدفًا.

كما اعتذر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لفريق ميلان الإيطالي، عن تولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن كونسيساو أبدى احترامه الكبير للنادي الأهلي، لكنه اعتذر عن تولي المهمة مؤكدا أنه يفضل في الوقت الحالي الاستمرار داخل أوروبا.

كما نفي الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، التصريحات المنسوبة له بشأن موقفه من العودة لتدريب المارد الأحمر.

نشرت إحدى الصحف في جنوب إفريقيا تصريحات منسوبة لموسيماني جاءت كالتالي: "لا أفكر في العودة إلى الأهلي إلا إذا أدركت إدارة النادي حقيقة أن كرة القدم ثلاثة أمور "الفوز والتعادل والخسارة".

وأضاف: أنا غير مستعد لتدريب ناد يعتقد أنه سيخرج منتصرا دون أي فشل، عودتي تتوقف على تحول جذري في العقلية استعدادا لقبول أن الخسارة والتعادل جزء لا يتجزأ من اللعبة، تمامًا كما هو الحال مع الفوز.



وتابع: لست مستعدًّا لتدريب ناد يعتقد أنه يلعب بمفرده، وأنه سيفوز دائمًا.

