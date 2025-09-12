الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

من البحيرة إلى أسوان، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 10 مساجد في 8 محافظات

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 12 من سبتمبر 2025 م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 8 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى 145 مسجدًا من بينها 118 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و27 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ  13634مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و587  مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
 

 محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية إهريت – مركز إطسا غرب؛ ومسجد عبد الرازق بعزبة عبد الرازق بقرية الغرق – مركز إطسا.

 

 محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد رشيد الجديد بقرية المسين – مركز الدلنجات.

 محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد ديب حسين - مركز أبنوب.

 محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القسيس - مركز المحلة الكبرى.

 محافظة مطروح:
تم إنشاء وبناء مسجد الشيخ سنوسي بمنطقة حبلة رأس الحكمة.

 محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا.

 محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الهدى بعزبة شريف – مركز منشأة القناطر.

محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد البدانية  بنجع الشهيد صلاح نصر بقرية الكلح شرق – مركز إدفو.


كما تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة الشحاتاب - مركز إدفو.

وتؤكِّد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

