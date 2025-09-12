الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

مدير أمن التلفزيون
مدير أمن التلفزيون المصري لحادث سير ونجاته، فيتو

قالت سوزان عباس، كبيرة مخرجين بالتليفزيون المصري‏، إن اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري، تعرض لحادث سير لكنه نجا منه.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد لله رب العالمين نجاة سيادتك من حادث السير، يا شافي يا كافي يا معافي يا الله، طهور بإذن الله وربنا يتمم شفى معاليك على ألف خير يا رب سيادة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري المحترم الخلوق الإنسان”.

فيما كتب الإعلامي عماد عطية عبر حسابه على فيس بوك: “السيد اللواء محمود حبشي، رئيس قطاع الأمن بمبنى ماسبيرو، ألف مليون سلامة على سعادتك، ربنا يسلمك ويحفظك من كل مكروه وسوء، ودمتم شرف وعز وفخر لنا أبناء ماسبيرو في مواقفكم العظيمة وحبكم للمبنى والحفاظ عليه وعلى سمعته والعاملين به”.

سوزان عباس بالتليفزيون المصري‏ إن مدير أمن التليفزيون المصري

