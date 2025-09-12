متواطئين وهنكررها تاني، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد قطر تحت قبة مجلس الأمن

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إنه على قطر أن تختار الآن إما أن تدين حماس وتطردها أو ستقوم إسرائيل بذلك.



وأضاف دانون في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "حان الوقت لقطر أن تختار، لفترة طويلة، آوت قطر الإرهابيين، ووفرت لقادة حماس ملاذا آمنا في فنادق فاخرة حيث دبّروا جرائم قتل جماعية وهجمات إرهابية. التاريخ لن يرحم المتواطئين. إما أن تُدين قطر حماس، وتطردها، وتُحاسبها، أو ستقوم إسرائيل بذلك".



على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها، لافتا إلى أن الدوحة ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد.

وقال رئيس الوزراء القطري، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الغارة الإسرائيلية على الدوحة، الخميس، إن "قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، ولكنها في الوقت ذاته لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وتحتفظ بحق الرد".



وأضاف أن "دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالسلوك الإسرائيلي، ونؤمن بشكل كامل بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية".

وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.



وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.



وأكدت المصادر أن "هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما تزال جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".



ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.

