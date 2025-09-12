بعد قرار رحيله، قرار عاجل من الخطيب بشأن الجمعية العمومية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، اعتذر عن خوض الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الخطيب بالفعل أبلغ مجلس الإدارة، عدم استكمال مسيرته على رأس النادي، بسبب ظروف صحية تستدعي سفره خارج البلاد خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا بحضور عدد من أعضاء لجنة الحكماء وشخصيات مقربة من الخطيب، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره.

ميزانية النادي الأهلي

ومن ناحية أخرى حققت ميزانية الأهلي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.