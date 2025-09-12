التعليمات صدرت، الخارجية الأمريكية تهدد "الأجانب" بعد مقتل الناشط تشارلي كيرك

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأجانب من عواقب تبريرهم للعنف عبر الإنترنت، وذلك في أعقاب مقتل الناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.

وكتب نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو، على منصة "إكس" أنه "في ضوء الاغتيال المروع لشخصية سياسية بارزة، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحبًا بهم في بلدنا".

وقال لانداو الذي لم يذكر كيرك بالاسم إنه "مشمئز" من أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سعوا لتبرير الفعل أو التقليل من شأنه، وأنه أصدر تعليمات للمسؤولين القنصليين باتخاذ إجراءات، دون إعطاء تفاصيل محددة.

كما حث الناس على إبلاغه مباشرة بالتعليقات الصادرة عن الأجانب حتى تتمكن وزارة الخارجية من "حماية الشعب الأمريكي"، لكنه لم يذكر أي حالات محددة.

وأصيب كيرك، وهو مؤيد بارز للرئيس دونالد ترامب، بطلق ناري في رقبته خلال حدث خارجي في جامعة يوتا فالي يوم الأربعاء وتوفي متأثرا بإصابته، ولا يزال البحث مستمرا عن مطلق النار.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه سيمنح كيرك أرفع وسام مدني في البلاد.

وصرَّح ترامب خلال احتفال في البنتاجون بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر قائلًا: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبًا تشارلي كيرك بعد وفاته، ميدالية الحرية الرئاسية"، واصفًا إياه بأنه "عملاق جيله" و"بطل حريته".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.