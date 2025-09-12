"انتهت السنوات الأصعب وكده كده الميه جاية"، خبير يطمئن المصريين بعد افتتاح سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في سد النهضة بعد 48 ساعة من إعلان إثيوبيا افتتاحه رسميًّا، موجها رسالة طمأنة للمصريين.

وكتب “شراقي” على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان: افتتاح سد النهضة بتوربينات متوقفة و4 بوابات مفتوحة مع الممر الأوسط"، وقال: “سيناريو تركيب التوربين الأول فى 20 فبراير 2022 يتكرر عندما تم الاحتفال بتشغيل أول توربين وكان من المقرر تشغيل توربينين، ولكن يوم الاحتفال لم يكن أى منها يعمل، وتم الاحتفال بدون كهرباء، وبدأ الأول فى العمل بعد 19 يوم من الاحتفال فى 10 مارس 2022، بظهور الدوامات فى حوض التهدئة، والثانى بعد 6 أشهر فى 11 أغسطس 2022، وتشغيل 2 توربين آخرين في 24 أغسطس 2024، وكان عملهم محدود للغاية مما أدى إلى عدم تغير المخزون بدرجة كبيرة”.

وأضاف أنه “تم افتتاح سد النهضة رسميا الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، والمفترض تشغيل جميع التوربينات، إلا أن صور وفيديوهات الاحتفال تظهر توقف التوربينات وتشغيل 4 بوابات من المفيض العلوى، وفيضان المياه من أعلى مفيض الممر الأوسط بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى أكثر من 640 م، بإجمالى تصريف حوالى 450 مليون م3/يوم، وسوف تتوقف المياه من أعلى الممر الأوسط ربما خلال ساعات فى حال استمرار فتح بوابات المفيض العلوى، واذا كان هناك تشغيل لـ 6 توربينات من الـ 13 توربين لما تم فتح 4 بوابات مرة واحدة بالإضافة إلى الممر الأوسط”.



وتابع: “تشغيل التوربينات أو توقفها لايمنع مرور المياه إلى مصر، لن نقف كثيرًا عند تشغيل أو عدم تشغيل التوربينات لأنها سوف تعمل إن لم يكن اليوم فغدًا أو الأيام القادمة أو حتى العام القادم، والموقف الحالى هو استمرار عدم كفاءة تشغيل التوربينات”.

وأردف: “الإيراد المائى لهذا العام كامل إن شاء الله، وانتهت السنوات الأصعب فى حجز كميات مياه لتكوين البحيرة، وحاليًا لابد من إمرار 450 مليون م3/يوم خلال الأيام القادمة نحو السودان ومصر، تنخفض إلى 300 مليون م3/يوم بنهاية الشهر ثم إلى 200 م3/يوم فى أكتوبر المقبل، ثم تقدر الكمية بعد ذلك بعدد التوربينات التي تعمل، وان لم تعمل فالطريق هو بوابات المفيض”.

واختتم: “المياه تأتي من سد النهضة إلى مجرى النيل الأزرق الطبيعى بإحدى الطرق الثلاثة أو بعضها: من خلال التوربينات، أو مفيض الممر الأوسط المفتوح “بدون بوابات”، أو بوابات المفيض العلوى وعددها 6 بوابات”.

