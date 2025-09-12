صاحب أثقل خسارة في التصفيات، استقالة مدرب منتخب مولدوفا بعد فضيحة مباراة النرويج

أعلن الاتحاد المولدوفي لكرة القدم، تقديم سيرجي كليستشينكو استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الأول الأول بعد هزيمة قياسية تعرض لها أمام منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت مباراة الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال واحدة من أغرب النتائج وأكبرها لا فقط في التصفيات وإنما في تاريخ المواجهات الكروية الدولية.

ونجح منتخب النرويج في هز شباك مولدوفا بنتيجة (11 ـ 1) فيما سجل النجم إرلينج هالاند 5 أهداف كاملة.



وكانت تلك الخسارة الأثقل التي يتلقاها منتخب مولدوفا في تاريخه على الإطلاق، ليتذيل ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بدون نقاط من خمس مباريات وبفارق أهداف سلبي يبلغ 22 هدفًا.

وبعد يومين من المباراة اتخذ المدرب سيرجي كليستشينكو قرارًا بالتنحي عن منصبه نتيجة الخسارة المهينة بحسب وصف وسائل إعلام محلية.

وقال كليستشينكو في بيان نشره الاتحاد المولدوفي على موقعه على الإنترنت: "خلال هذه السنوات الأربع تقريبا، عشنا العديد من المشاعر سويا بعضها أقل متعة وأعتذر عنها، ولكن كانت هناك أيضًا العديد من المشاعر الجميلة.

وتابع: "طوال هذه الفترة شعرت بدعمكم، من الجماهير واللاعبين والجهاز الفني والاتحاد، أشكركم جميعا على ثقتكم وتشجيعكم لي".



وقاد كليستشينكو، الذي تولى المسؤولية عام 2021، مولدوفا للصعود للقسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية وفشل بصعوبة في التأهل إلى ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2024.

ومع ذلك، كانت الخسارة الثقيلة يوم الثلاثاء الماضي بمثابة نقطة تحول للمدرب البالغ عمره 52 عامًا.

ويحتل المنتخب النرويجي المركز الأول من المجموعة التاسعة محققًا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة في 5 خمس مباريات وينافس إيطاليا فقط على الصعود لكأس العالم.

