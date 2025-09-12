الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

 كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل اعتذار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، عن خوض الانتخابات المقبلة.

 وقال مصدر داخل الأهلي إن الخطيب بالفعل أبلغ مجلس الإدارة، عدم استكمال مسيرته على رأس النادي، بسبب ظروف صحية تستدعي سفره خارج البلاد خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا بحضور عدد من أعضاء لجنة الحكماء وشخصيات مقربة من الخطيب، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد المقبل بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي وإنبي الدوري المصري

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى عام 2030

انضمام الدوليين وتأهيل المصابين، كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة إنبي

نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم الخميس بدوري المحترفين

الأهلي يضع عينه على لاعب الرجاء المغربي لتدعيم جبهته اليسرى

من هو الهولندي أرت لانجلر الأقرب لتولي قيادة قطاع الناشئين في الأهلي؟

الأهلي يُحيي ذكري ميلاد صالح سليم

الأهلي يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة إنبي بسبب الغيابات

وليد صلاح: النحاس يقود الأهلي بالخمس مباريات القادمة وتجديد العقود وفق معايير لجنة التخطيط

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads