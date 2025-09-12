تفاصيل اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل اعتذار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، عن خوض الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الخطيب بالفعل أبلغ مجلس الإدارة، عدم استكمال مسيرته على رأس النادي، بسبب ظروف صحية تستدعي سفره خارج البلاد خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا بحضور عدد من أعضاء لجنة الحكماء وشخصيات مقربة من الخطيب، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد المقبل بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.