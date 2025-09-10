الخميس 11 سبتمبر 2025
وليد صلاح: النحاس يقود الأهلي بالخمس مباريات القادمة وتجديد العقود وفق معايير لجنة التخطيط

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن عماد النحاس يواصل مهمته في قيادة المارد الأحمر خلال المباريات الخمس المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، والتي تسبق فترة التوقف الدولي المقرر في أكتوبر المقبل.

وأوضح صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية أن الدعم الجماهيري والإداري والفني للنحاس ضروري في هذه المرحلة الحاسمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأبرز هو تحقيق الانتصارات في المباريات الخمس القادمة، قائلا: "أثق أن اللاعبين يدركون أهمية هذه المرحلة جيدا، وهدفنا جميعا هو عبورها بنجاح."

وفيما يتعلق بملف المدير الفني الجديد، شدد مدير الكرة على أن الأمر مطروح على طاولة لجنة التخطيط، لكنه لا يحتمل الاستعجال، مضيفا أن الأولوية حايًا هي تحقيق الاستقرار الفني والتقدم في جدول الدوري.

كما كشف صلاح الدين عن بدء التفاوض مع 6 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن لجنة التخطيط وضعت معايير واضحة للتجديد تراعي الأداء الفني والاحتياجات المستقبلية للفريق.

وعن موقف المصابين، أوضح أنهم يخضعون لبرامج استشفائية دقيقة من أجل اللحاق بالمباريات المقبلة، لافتا إلى أن الفريق بدأ يستعيد عناصره تدريجيا بعودة ياسين مرعي للتدريبات الجماعية.

وأشاد مدير الكرة باللاعب أحمد عبد القادر، واصفا إياه بالملتزم في التدريبات، مؤكدا أن الأهلي يحتاج إلى جميع أبنائه في المرحلة المقبلة. 

كما أشار إلى أن العروض الاحترافية لبعض اللاعبين مؤجلة لحين انتهاء المباريات الخمس المقبلة، حيث ينصب التركيز بالكامل على الفريق.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

