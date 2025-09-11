الأهلي يُحيي ذكري ميلاد صالح سليم

تحل اليوم الذكرى الـ95 على ميلاد صالح سليم، الذي يعد أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والعربية، وعلم من أعلام النادي الأهلي.

وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على إحياء ذكرى ميلاد صالح سليم، حيث نشر حساب الأحمر على فيسبوك صورة له وعلق عليها: “تحل اليوم ذكرى ميلاد الأب الروحي صالح سليم.. لن ننساك”.

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

