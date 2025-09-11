الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يُحيي ذكري ميلاد صالح سليم

صالح سليم، فيتو
صالح سليم، فيتو

تحل اليوم الذكرى الـ95 على ميلاد صالح سليم، الذي يعد أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية والعربية، وعلم من أعلام النادي الأهلي.

وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على إحياء ذكرى ميلاد صالح سليم، حيث نشر حساب الأحمر على فيسبوك صورة له وعلق عليها: “تحل اليوم ذكرى ميلاد الأب الروحي صالح سليم.. لن ننساك”.

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صالح سليم الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

وليد صلاح: النحاس يقود الأهلي بالخمس مباريات القادمة وتجديد العقود وفق معايير لجنة التخطيط

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مؤسسة الأهلي المجتمعية

بفرمان من الخطيب، انضمام محمد يوسف ووليد صلاح إلى لجنة التخطيط في الأهلي

الأهلي يتعاقد مع لانا كونسيساو لتدعيم سيدات الطائرة

من هو أورس فيشر المرشح لتدريب النادي الأهلي؟

تطورات الحالة الصحية لثلاثي غزل المحلة

إنستجرام يكشف المدرب الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ ريبيرو

موقف الأهلي من رحيل حسين الشحات إلى الاتحاد الليبي

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads