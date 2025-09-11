الجمعة 12 سبتمبر 2025
الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى عام 2030

الأهلي
الأهلي

 أعلنت شركة النادي الأهلي لكرة القدم في بيان رسمي تمديد تعاقدها رسميا مع شركة أديداس لتكون الراعي الرسمي لملابس الفريق لمدة 4 مواسم رياضية، تبدأ من موسم 2026-2027، ويمتد العقد الجديد حتى نهاية موسم 2030-2029.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

