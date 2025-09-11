من هو الهولندي أرت لانجلر الأقرب لتولي قيادة قطاع الناشئين في الأهلي؟

اقترب الهولندي أرت لانجلر من تولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتطوير قطاع الناشئين بالنادي.

وكان أرت لانجلر وصل بالفعل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدا لبدء مهمته في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأحمر.

من هو أرت لانجلر؟

لانجلر، البالغ من العمر 54 عاما والمولود في مدينة لوخم الهولندية، يمتلك خبرة واسعة في مجالي التدريب وتطوير المواهب؛ حيث قاد فريق PEC زفوله للصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز عام 2012، حيث حصل على ترشيح لجائزة رينوس ميخلز لأفضل مدرب.

كما تولى قيادة أكاديمية PSV إيندهوفن بين عامي 2013 و2017، وشارك لاحقا في هيكلة برامج تطوير المواهب بالاتحاد الهولندي لكرة القدم. وخلال مسيرته، قاد منتخب هولندا تحت 21 عاما، وشغل منصب المدير الأول لتطوير كرة القدم بالاتحاد الهولندي عام 2018، قبل أن يخوض تجربة ثانية مع زفوله عام 2021، ثم يتولى تدريب منتخب كوراساو لفترة قصيرة، بالتوازي مع عمله رئيسا لتطوير المواهب في أكاديمية نادي جرونينغن الهولندي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.