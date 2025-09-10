تفاصيل اجتماع الخطيب مع مؤسسة الأهلي المجتمعية

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا ظهر اليوم، مع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأهلي المجتمعية، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفترة الماضية، والبرامج التي تضطلع بها في ضوء الأهداف التي تعمل على تحقيقها.

جاء ذلك في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، الأمين العام للمؤسسة، ومحمد الطوخي أمين الصندوق، ولمياء مختار عضو مجلس الأمناء، ووليد مبروك المدير التنفيذي، وسامح واصف مدير العمليات.

خلال الاجتماع استمع الكابتن الخطيب لتقرير مفصل عن الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من فعاليات سواء في القاهرة أو مختلف المحافظات، كما ناقش خطة العمل الخاصة بالمرحلة القادمة، والتي تشمل توسعًا في خطط وأهداف المؤسسة.

وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس النادي بجهود القائمين على العمل بالمؤسسة، وشدد على ضرورة مضاعفة العمل الذى يقوم به الجميع؛ تعزيزًا للدور التاريخي للأهلي، وارتباطه الوثيق بمحيطه المجتمعي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

