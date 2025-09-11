انضمام الدوليين وتأهيل المصابين، كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة إنبي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمباراة إنبي، التي تجمع الفريقين يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأكد الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

وعقد الكابتن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

أدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

وواصل كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي، فيما أدى أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في «الجيم». ‏

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

