الأهلي يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة إنبي بسبب الغيابات

الأهلي، فيتو
يواجه عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، أزمة كبيرة في خط الدفاع قبل المواجهة المرتقبة أمام إنبي في الدوري الممتاز، بسبب سلسلة من الغيابات المؤثرة بين صفوف الفريق.

ويفتقد الأهلي جهود المدافع المغربي أشرف داري، الذي يعاني من إصابة ستبعده عن مباراة إنبي، فيما يغيب أيضا الثلاثي ياسر إبراهيم، وياسين مرعي، ومحمد شكري، مما يقلل بشكل واضح من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني لتدعيم الخط الخلفي.

ويعمل النحاس وجهازه المعاون على إيجاد الحلول لتجاوز هذه الأزمة الدفاعية، من خلال تجهيز العناصر المتاحة في القائمة بهذا المركز للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

ويستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

