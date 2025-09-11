الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يضع عينه على لاعب الرجاء المغربي لتدعيم جبهته اليسرى

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تحركات لإدارة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد، لتدعيم المركز خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما كشفه موقع Le360 Sport المغربي، فإن التقرير الفني الذي أعده الجهاز السابق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، ووافق عليه الجهاز الحالي المؤقت بقيادة عماد النحاس، أوصى بضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر لتعزيز هذا المركز.

وأضاف التقرير أن مسئولي الأهلي تتابع الثنائي يحيى زكريا، لاعب غزل المحلة، والمغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء الرياضي، تمهيدا لرفع تقرير شامل للجهاز الفني من أجل اختيار الأنسب بينهما.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استمرار المدافع المغربي أشرف داري مع الأهلي، فإن ضم لاعب أجنبي جديد سيكون معقدا، وهو الأمر الذي قد يمنح الأفضلية للتعاقد مع يحيى زكريا.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا الأهلي وإنبي لمواجهتهما المرتقبة الأحد القادم بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

النادي الأهلي الأهلي خوسيه ريبيرو يحيي زكريا يوسف بلعمري

