بيع وتصنيع مخدرات عابر للدول، تفاصيل قضية الحسناء سارة خليفة قبل نظر أولى جلساتها اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة.

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تهريب وترويج المواد المخدرة، كشفتها الجهات المختصة أثناء التحقيق مع المتهمين وهم تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، من بينهم الإعلامية سارة خليفة، إلى جانب منتج فني، وصاحب شركة، وعدد من السائقين والباعة والمقاولين؛ حيث يواجه الجميع اتهامات بتصنيع وبيع وترويج وتهريب المواد المخدرة داخل وخارج البلاد.



طريقة تهريب المخدرات

وكشف المتهم “خالد إبراهيم” عامل، في اعترافاته أمام جهات التحقيق عن كيفية تورطه في القضية والمتمثل في قيامه بعمليات نقل مشبوهة بين الإمارات ومصر، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم في التحقيقات: "سافرت إلى الإمارات في مارس 2023 للعمل في مطعم براتب شهري 1400 درهم، لم يكن كافيًا لتغطية مصاريفي، خاصة أنني مسؤول عن والدتي المريضة وشقيقتي التي كانت تستعد للزواج.

وأضاف:"تعرفت خلال عملي على سيدة تدعى سحر، وزوجها دريد (عراقي الجنسية)، وقدما لي عرضًا للمساعدة في تحسين ظروفي".

وأوضح المتهم أنه استُدرج تدريجيًّا لنقل "حقائب" إلى مصر، تحتوي على عبوات زجاجية كُتب عليها "منظف ريداتير"، ومواد أخرى معبأة في أكياس برتقالية أو علب بروتين رياضي.

وتابع:"في مايو 2023 سلمني دريد شنطة وطلب مني توصيلها لمصر، وحجز لي تذكرة طيران ذهاب وعودة في اليوم نفسه، عند الوصول، استلم مني الشنطة شخص يدعى خالد، وأعطاني 5 آلاف جنيه، تكررت الرحلة بنفس الطريقة ثلاث مرات خلال أسبوع، حتى تم توقيفي من سلطات الجمارك بسبب تكرار السفر الغريب".

سارة خليفة ضمن المتهمين بتسهيل استلام المخدرات

بحسب أقوال المتهمين، ورد اسم سارة خليفة ضمن قائمة المتهمين، حيث تواجه اتهامات بالمشاركة في تسهيل عمليات التسليم والاستلام داخل مصر، والتنسيق مع أفراد التشكيل العصابي.



ونفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأنها لم تكن على علم بالتهم المنسوبة إليها، كما ذكرت في إفادتها أنها تلقت مكالمة من "أم فتحي" تحذرها من تواجد الأمن في المنطقة وطلبت منها مغادرة منزلها، لكنها قررت البقاء ولم تترك المكان.

وعندما وجهتها الجهات المختصة بتهمة بغسل أموال،أصرت على الإنكار والتهرب مؤكدة أنها ليست مافيا ولا تاجرة مخدرات.

وبتفتيش منزلها، أكد الضباط أنهم ضبطوا بعض المبالغ المالية والعملات الأجنبية والذهب في خزنة غرفتها، كما استجوبوها عن صلتها ببعض الأفراد، مشيرين إلى تورطهم في تهريب المواد المخدرة.

وتم القبض عليها بناءً على معلومات تفيد بتورطها في تشكيل عصابة تهدف إلى إدخال المخدرات إلى مصر، وقد نفت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها خلال الاستجواب، حيث أكدت أنها لا تعرف شيئًا عن القضايا الموجهة ضدها.

وقالت سارة خليفة خلال التحقيقات، إنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة يدعى "أم فتحي" تحذرها من مداهمة الشرطة لمنزلها، داعية إياها إلى مغادرة المنزل، وهو ما رفضته خليفة، وفي اليوم التالي، تمت مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن حيث تم العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومواد أخرى قد تشير إلى نشاط غير قانوني.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:

1. دريد عبد اللطيف هارب عراقي الجنسية

2. سامح محمد زکی هارب

3. فتحی خالد فتحى عطية صاحب مكتب استيراد وتصدير

4. سارة خلفية حمادة خليفة محبوسة مقدمة برامج

5. خالد فتحى عطية م محبوس صاحب مؤسسة مقاولات

6. أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد صاحب مكتب مقاولات

7. محمد خليفة حمادة خليفة منسق حفلات

8. حنان عبد الرحيم عطا ع ربة منزل

9. دينا خالد فتحى عطية ربة منزل

10. محمود حفظى ع مصفف شعر

11. إسماعيل محمد ابراهیم منظم معارض

12. باسم ابراهيم خليل جاد صاحب شركة للتسويق العقارى

13. رشوان السيد محمود ع سائق ومالك مغسلة سيارات

14. ياسر حسين علوان سائق

15. هاني السيد عشرى على محمد صاحب مكتب توريدات عمومية

16. أيمن كمال خليل مقاول تشطيبات

17. إبراهيم عبدالنبي محمد حسين صاحب مركز صيانة سيارات

18. أسامة حنفى محمود مصفف شعر

19. أحمد ماجد احمد مدير مبيعات

20. خالد إبراهيم فخر الدين

21. إبراهيم فخرى الدين صراف بالمعاش

22. محمد عوض محمد طباخ

23. حسام السيد أحمد بدري فني صيانة هواتف

24. إبراهيم السيد احمد بدرى فني صيانة هواتف محمولة

25. محمود محمد محمود أحمد مندوب مبيعات

26. أحمد محمود أحمد عامل

27. يحيى محمد محمد



