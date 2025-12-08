الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 432 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 403 جنيهات للكيلو

التغيير: انخفاض 22 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 490 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 416 جنيها

التغيير: انخفاض 20 جنيها

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 388 جنيهًا

التغيير: انخفاض 43 جنيهًا

نطاق السعر: 280 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 360 جنيهًا

التغيير: انخفاض 12 جنيها

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 402 جنيه

التغيير: انخفاض 9 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: انخفاض 9 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 450 جنيهًا للكيلو

