سفير باكستان: نرحب بمقترح مصر لربط ميناء جوادر بقناة السويس (فيديو)

تطرق عامر شوكت، سفير باكستان في القاهرة إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني كجزء من مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن ميناء جوادر يوفر نقطة اتصال ممتازة بين غرب الصين وآسيا الوسطى وبقية العالم، كما رحبت باكستان بمقترح مصر ربط ميناء جوادر بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي بين مصر وباكستان.

وأكد السفير خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين مصر وباكستان متعددة الجوانب، بما في ذلك التاريخية والثقافية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية والاستثمارية، مشيرا إلى أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وواصل: "لدينا تواصل شعبي وثقافي بين البلدين، فأم كلثوم غنت حديث الروح كلمات شاعرنا محمد اقبال، مترجمة الى العربية، وحصلت على أعلى وسام مدني باكستان عام 1968، في الوقت الحالي يأتي التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي والدفاعي والاستثماري".

كشف السفير عن أبرز الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية المصري لإسلام آباد، وتشمل عقد مشاورات بين وزارتي الخارجية لتحديد جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة في الربع الثاني من العام المقبل، إنشاء منتدى أعمال مشترك بالتوازي مع اجتماع اللجنة الوزارية في القاهرة، تقديم باكستان قائمة بـ250 شركة للتعامل مع مصر، مع خطة لرفع العدد إلى 500 شركة خلال ستة أشهر، لتسهيل إجراءات الدخول والتأشيرات.

