الداخلية تكشف ملابسات فيديو لتعاطي المخدرات بالجيزة وتضبط المتورطين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو أثناء تعاطيه المواد المخدرة بمحافظة الجيزة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص، تبين أن المتهم (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمنشأة القناطر) وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش. وبمواجهته اعترف بحيازته بقصد التعاطي، وأكد أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره منذ عامين بواسطة نجلته، وأن ناشره (مالك محل هواتف محمولة) حصل عليه أثناء إصلاح هاتفه ونشره على خلفية خلافات سابقة.

كما أوضح ناشر الفيديو أنه أقدم على نشره بعد اتهامه المتهم ونجل الأخير (عامل سابق لديه) بسرقة محتويات المحل عقب فصله من العمل لتعاطيه المخدرات، مؤكدًا نشر مقطع آخر يثبت واقعة السرقة. وقد تم ضبط العامل وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة بسبب خلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

