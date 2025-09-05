ضبط أجنبي روج لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بترويج وبيع العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزته 785 عبوة منشطات مختلفة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج العقاقير والمنشطات غير المرخصة.

