ضبط أجنبي روج لعقاقير ومنشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

القبض على أجنبي يروج
القبض على أجنبي يروج عقاقير ومنشطات مجهولة المصدر

 تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بترويج وبيع العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

 عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين وبحوزته 785 عبوة منشطات مختلفة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حصاد 24 ساعة، ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية و106 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين

الأجهزة الأمنية بالمنيا تنقذ قطة محتجزة وتسلمها لمالكها

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج العقاقير والمنشطات غير المرخصة.

