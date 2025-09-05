الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات لضبط الأسواق

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات

وأسفرت الحملات التى قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 25 أطنان دقيق أبيض وبلدى مدعم بمخالفات داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

