الجمعة 05 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال حملات لضبط الأسواق

الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق خلال حملات لضبط الأسواق

 واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 وأسفرت الحملات التى قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 25 أطنان دقيق أبيض وبلدى مدعم بمخالفات داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 33 مليون جنيه

اشترى أراضى وعقارات، الداخلية تضبط تاجر سلاح غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارته

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة. 

