حصاد 24 ساعة، ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية و106 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (109199) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – المواقف العشوائية – التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).

كما أسفرت الجهود عن فحص (1924) سائق مركبة، وتبين إيجابية (99) حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط (884) مخالفة مرورية متنوعة تضمنت (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص (118) سائقًا تبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط (7) محكوم عليهم بإجمالي (9) أحكام قضائية، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

