تفاصيل إصابات 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 17 شخصا، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، المار على نطاق المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 17 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في صحراوي غربي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 17 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

إصابة 17 شخصا في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.