الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل إصابات 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 17 شخصا إثر
إصابة 17 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في صحراوي غربي المنيا

 أصيب 17 شخصا، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، المار على نطاق المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

 

إصابة 17 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في صحراوي غربي المنيا 

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق  الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا. 

 

الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال محافظة المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 17 شخصا تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا. 

 

إصابة 17 شخصا في المنيا 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

من بكالوريوس التجارة والإعلام إلى الحديد والنار.. 3 أشقاء بالمنيا يعملون في مهنة الحدادة.. ويؤكدون لـ«فيتو»: نفخر بعملنا ونصدر منتجاتنا للخارج

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

التحفظ على صاحب المطعم المتسبب في تسمم أكثر من 90 شخصا بالمنيا

إصابة أكثر من 60 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

إنقاذ قطة عالقة يثير تفاعلًا واسعًا في المنيا الجديدة

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي بالمنيا

وفاة شاب وإصابة آخر برصاصة طائشة في عرس بالمنيا

شخص ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بالمنيا

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

رسالة السولية والنني لـ حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار كيسمايو

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads