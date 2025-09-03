إصابة أكثر من 60 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في المنيا

أصيب أكثر من 60 شخصًا بتسمم غذائي بعد تناول وجبة طعام فاسدة في أحد مطاعم حي أبو هلال بمدينة المنيا.

تلقى قسم شرطة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض عدد كبير من المواطنين للتسمم إثر تناول وجبة طعام.

تسمم نتيجة تناول وجبة تحتوي على فراخ وأرز

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الكشف عن إصابة أكثر من 60 شخصًا باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة تحتوي على فراخ وأرز.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر طبي في المنيا

وأكد مصدر طبي في المنيا أن الفرق الطبية ما زالت تعمل على تحديد العدد الدقيق للمصابين في حادث التسمم.

