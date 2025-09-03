الأربعاء 03 سبتمبر 2025
وفاة شاب وإصابة آخر برصاصة طائشة في عرس بالمنيا

رصاصة تسرق الفرح،
رصاصة تسرق الفرح، وفاة شاب وإصابة آخر قصة مأساوية في المنيا

في قرية تابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، تجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بحفل حنة عريس وعروسة، لكن الاحتفال سرعان ما تحول إلى كابوس مأساوي بعدما خرجت رصاصة طائشة غيرت مجرى الفرح لمأتم.

وفاة شاب وإصابة آخر في المنيا 

بينما كانت عائلة "م.ع" تستعد للاحتفال بفرحه، انطلقت رصاصة من سلاح ناري كان بحوزة أحد المدعوين، لتصيب "م.ع" في صدره، ويسقط على الأرض وسط ذعر وصدمة الحضور.

على الفور أسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتجمهر الناس حول الشاب، وتم نقله إلى المستشفى، لكن الأمل بدأ يتلاشى مع كل دقيقة تمر.

 وجد نفسه ضحية لطلق ناري 

لم يكن "ج.ج.أ" البالغ من العمر 18 عامًا بعيدًا عن المأساة، إذ أصيب أيضًا خلال الحادث، حيث كان يراقب صديقه وفجأة وجد نفسه ضحية لطلق ناري عرضي، وتم نقله أيضا إلى مستشفى العدوة المركزي حيث يتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث.

