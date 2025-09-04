شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن إصابة 12 عاملًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم بالقرب من مدخل بوابة الرسوم، ووفقًا للتحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب المركبة في منتصف الطريق.

بسبب السرعة المتهور، إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن السيارة كانت محملة بعدد من العمال في طريقهم إلى أعمالهم اليومية، وبالفحص الأولي، تم التأكد من وقوع إصابات عديدة بين مستقلي السيارة، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

تفاصيل الإصابات

وأسفر الحادث عن إصابة 12 عاملًا بإصابات متفرقة تراوحت بين كسور مضاعفة في اليدين والساقين، وكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تعرضت لاشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، حيث جرى وضع بعض الحالات تحت الملاحظة المستمرة لحين استقرار وضعهم الصحي.

جهود الإنقاذ ورفع آثار الحادث

وبمجرد الانتهاء من نقل المصابين، شرعت الأجهزة الأمنية في رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، بعد أن تسبب انقلاب السيارة في تعطيل حركة المرور لعدة دقائق، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث تحت تصرف جهات التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من الفحص الفني اللازم.

تحريات أولية وأسباب الحادث

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى تهور السائق والقيادة بسرعات عالية لا تتناسب مع طبيعة الطريق، وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث بشكل كامل، والتأكد من مدى التزام السائق بقواعد المرور قبل وقوع الانقلاب.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، كما شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة الالتزام بقواعد المرور لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من العمال البسطاء أثناء ذهابهم أو عودتهم من أعمالهم.

